Украинский Су-25 пролетел над пляжем на десятиметровой высоте

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Над азовским побережьем в районе поселка Кирилловка Запорожской области украинский штурмовик Су-25 пролетел на предельно малой высоте, очевидцы засняли этот момент и выложили в сеть.

На кадрах видно, как самолет пролетает над кромкой воды на высоте порядка десяти метров. На пляже в этот момент отдыхают всего несколько человек.

Как пишет издание "Обозреватель" , в Азовском море прошли учения пограничников Мариупольского отряда морской охраны, действующих в составе Объединенных сил.

В ходе учений, в частности, отрабатывались задержание судна-нарушителя, действия аварийно-спасательной группы в случае возникновения пожара на катере, а также оказание помощи катеру, потерпевшему повреждения во время боя с противником.

В среду пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) ВСУ сообщил, что украинские военные подняли в небо авиацию, участвующую в ООС. Она отработала поддержку с воздуха действий других частей.

Операцией Объединенных сил Киев называет силовые действия, направленные на ликвидацию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, возникших на востоке Украины после госпереворота в 2014 году. Ранее эта операция называлась "антитеррористической".