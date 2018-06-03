"Кровь, смерть и горе": в Раде назвали альтернативу переговорам по Донбассу

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Единственная альтернатива прямым переговорам Киева с самопровозглашенными ДНР и ЛНР — это кровь, смерть и горе, написал депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский в Facebook.
Новинский посетовал, что за четыре года внутриукраинского конфликта Киев ничего не сделал для начала переговоров с непризнанными республиками, а вместо этого приложил все усилия для того, чтобы "братоубийственный конфликт приобрел характер долгосрочной незаживающей раны на теле Украины".
Новинский выразил уверенность, что для предотвращения раскола страны необходимы прямые переговоры с ДНР и ЛНР, и других вариантов для разрешения конфликта нет.
"Я очень хочу, чтобы Украина сохранила свою целостность, а мир в умах и сердцах восторжествовал на всей нашей земле. Поэтому альтернативы прямым переговорам нет. Точнее, есть: кровь, смерти, горе, которых Украина и так уже нахлебалась вдоволь", — написал политик.
Киев, в частности, возлагает вину в событиях в Донбассе на Москву, однако российские власти неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта, но заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.