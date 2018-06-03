Один палестинец скончался после столкновений с израильскими военными

РАМАЛЛАХ, 3 июн — РИА Новости. По меньшей мере один палестинец скончался от ранений, полученных в ходе столкновений жителей сектора Газа с израильскими военными 14 мая неподалеку от восточных границ сектора Газа, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Палестины, полученном в распоряжение РИА Новости.

По данным минздрава, 30-летний мужчина скончался от тяжелых пулевых ранений в груди, полученных две недели назад в ходе столкновений с израильскими военными.

Выступления в секторе Газа продолжают "Великий марш возвращения", который палестинцы начали 30 марта и теперь обещают вести до снятия блокады с анклава. Всего, по подсчетам палестинских медиков, с даты начала "марша возвращения" погибли 120 жителей анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии.

Военные отвечают спецсредствами и снайперским огнем. Объясняя свои действия необходимостью защиты государственной границы, израильтяне отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.