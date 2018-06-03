В Ливии силы Хафтара уничтожили склады оружия боевиков

БЕНГАЗИ, 3 июн — РИА Новости. ВВС ливийского маршала Халифы Хафтара нанесли авиаудары в ночь субботы по складам оружия, принадлежащим боевикам "Совета шуры моджахедов Дерны", сообщил РИА Новости глава пресс-службы генерального командования ливийской армии Халифа аль-Убейди.

Ранее сообщалось, что силы Хафтара освободили от боевиков восточные районы и западные ворота города. Командующий ливийской армией маршал Халифа Хафтар в телевизионном обращении заявлял, что Дерна в скором времени будет освобождена от террористов.

"Истребители ВВС Ливии провели авианалеты в ночь субботы 2 июня по главным складам оружия "Совета шуры моджахедов Дерны" и больнице, принадлежащей террористическим группировкам", — заявил аль-Убейди.

По словам главы пресс-службы, склады были полностью уничтожены.

В первых числах мая Хафтар объявил о начале операции по освобождению от террористов города Дерна, находящегося под контролем исламистов с момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.

По информации СМИ, сухопутные силы, атакующие Дерну, поддерживает авиация. Освобождены пригороды Дерны и ряд районов города.

Дерна расположена в тысяче километрах к востоку от Триполи. Город находится под контролем альянса "Совет шуры моджахедов Дерны", в который входят группировки, связанные с "Аль-Каидой" (террористическая группировка, запрещена в РФ). Ранее город контролировали боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Город считается последним оплотом исламистов на востоке страны, который контролируют силы под командованием маршала Хафтара.