Израиль перехватил четвертую за сутки ракету, выпущенную из сектора Газа

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Израильская система ПРО перехватила четвертую ракету за сутки, выпущенную по территории страны из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля.

"После сирен, сработавших в региональных советах Шаар-ха-Негев, Хоф Ашкелон и Лахиш, одна ракета была запущена из сектора Газа в сторону израильской территории. Система ПРО "Железный купол" армии обороны Израиля перехватила ракету", — говорится в Twitter армейской пресс-службы.

Ранее в субботу по территории Израиля из сектора Газа было выпущено две ракеты. Одну перехватила система ПВО, вторая, предположительно, упала на территории анклава. Позднее израильская система ПВО перехватила еще две ракеты, выпущенные по территории страны из сектора Газа.

Также армейская пресс-служба сообщила, что ВВС Израиля в ответ на запуск ракет из сектора Газа атаковали 10 целей в анклаве.