Вице-канцлер Австрии призвал отменить санкции против России

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. ЕС должен пересмотреть свою позицию в отношении России и отменить санкции, заявил в интервью газете Österreich вице-канцлер Австрии и лидер правонационалистической Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.

"Было бы желательно, чтобы ЕС пересмотрел (позицию к России), поскольку санкции, прежде всего, навредили австрийской экономике. Я всегда предупреждал о том, чтобы не направлять Россию в объятия Китая, — ответил Штрахе на соответствующий вопрос журналиста о политике Евросоюза в связи с новыми пошлинами США.

По его словам, "настало время прекратить эти мучительные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией".

Американские пошлины

В минувший четверг стало известно, что Вашингтон вводит пошлины на ввоз стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины.

Ряд стран уже отреагировали на решение США. Так, ЕС сообщил, что 1 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Канада и Мексика ранее объявили о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.

Санкции против России

Отношения России, Евросоюза и США ухудшились из-за политического кризиса на Украине. После возвращения Крыма в 2014 году Запад обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел против нее санкции.

Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В Москве не раз отмечали, что разговаривать на языке санкций контрпродуктивно. В то же время власти подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.