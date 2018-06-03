Вице-канцлер Австрии призвал отменить санкции против России

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. ЕС должен пересмотреть свою позицию в отношении России и отменить санкции, заявил в интервью газете Österreich вице-канцлер Австрии и лидер правонационалистической Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.
По его словам, "настало время прекратить эти мучительные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией".
Американские пошлины
В минувший четверг стало известно, что Вашингтон вводит пошлины на ввоз стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины.
Ряд стран уже отреагировали на решение США. Так, ЕС сообщил, что 1 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Канада и Мексика ранее объявили о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.
Санкции против России
Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В Москве не раз отмечали, что разговаривать на языке санкций контрпродуктивно. В то же время власти подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.