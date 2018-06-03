Производители латвийских шпрот "задушили" друг друга из-за эмбарго России

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Латвии после запрета России на ввоз прибалтийских шпрот производители рыбной продукции ведут настолько агрессивную борьбу, что буквально задушили друг друга, рассказал председатель правления рыбоперерабатывающего завода Brīvais vilnis Арнаольд Бабрис в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, потеря российского рынка привела к ожесточенной борьбе с продажами продукции за цены ниже себестоимости.

"Эта демпинговая цена, когда утопающий цепляется за соломинку и предлагает свою продукцию ниже себестоимости, сказывается, то есть идет настолько агрессивная борьба, что мы (рыбоперерабатывающие предприятия. — Прим. ред.) друг друга душим", — посетовал Бабрис.

Бизнесмен также отметил, что понижение цен привело и к понижению качеству продукции, а это оттолкнуло некоторых зарубежных партнеров. На заводе Brīvais vilnis, в частности, производство сократилось в три раза за несколько лет.

В начале июня 2015 года Россельхознадзор запретил ввоз в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за ряда нарушений, включая наличие в консервах канцерогенного вещества бензопирена. В середине декабря 2017 года два прибалтийских предприятия получили разрешение на возобновление поставок.