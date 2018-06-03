МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков возразил бывшему послу США в Москве Майклу Макфолу в Twitter, комментируя обеспокоенность американских политиков правами человека.

Ранее Макфол написал в Twitter, что президента США Дональда Трампа не беспокоит проблема прав человека в России, Северной Корее, Египте, Саудовской Аравии, Китае и других странах.

"Я даже не уверен, что его заботит американская демократия. Почему люди думают, что он искренне стремится к демократическим переменам в Иране?" — добавил американский дипломат.

Пушков в свою очередь усомнился в искренности предшественника Дональда Трампа на посту президента США Барака Обамы и его госсекретаря Хиллари Клинтон.

"Вы полагаете, что Обама и Хиллари Клинтон беспокоились о демократии в Ливии? Скажете еще. Единственное, что их заботило, — это убийство Каддафи. Помните фразу Хиллари: "Мы пришли, увидели, он умер!", — написал российский сенатор в Twitter , добавив, что Россия "никогда не поддерживала войну в Ливии".

В 2011 году в Ливии начался вооруженный конфликт между силами, подконтрольными многолетнему лидеру страны Муаммару Каддафи, и поддерживаемыми США и ЕС вооруженными отрядами. Каддафи был свергнут и убит в октябре 2011 года с помощью военных действий со стороны НАТО, которые были санкционированы в СБ ООН на фоне противостояния властей и оппозиции.