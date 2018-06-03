Израиль перехватил третью ракету за сутки, выпущенную из сектора Газа

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Израильская система ПРО перехватила третью ракету за сутки, выпущенную по территории страны из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля.

"После сирен, сработавших в региональном совете Эшколь, одна ракета была запущена из сектора Газа в сторону израильской территории. Система ПРО "Железный купол" армии обороны Израиля перехватила ракету", — говорится в Twitter армейской пресс-службы.

Ранее в субботу по территории Израиля из сектора Газа было выпущено две ракеты. Одну перехватила система ПВО, вторая, предположительно, упала на территории анклава. Позднее израильская система ПВО перехватила еще одну ракету, выпущенную по территории страны из сектора Газа.

Также армейская пресс-служба сообщила, что ВВС Израиля в ответ на запуск ракет из сектора Газа атаковали 10 целей в анклаве.