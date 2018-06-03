МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. ВВС Израиля атаковали ряд объектов в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

"Военные самолеты нанесли удары по десяти террористическим целям на трех участках террористической группировки ХАМАС", — сообщается в Twitter армии.

В пресс-службе уточнили, что удары были нанесены в ответ на ракетные обстрелы из палестинского анклава.

В числе пораженных целей — "два объекта по производству и хранению оружия", а также "военное строение".

Ранее по территории Израиля из сектора Газа выпустили три ракеты. Одну перехватила система ПВО "Железный купол", вторая, предположительно, упала на территории анклава. Позднее израильская ПВО перехватила еще одну ракету, выпущенную из сектора Газа.

Источник РИА Новости сообщил, что ВВС Израиля нанесли два ракетных удара по базе палестинских боевиков "аль-Ярмук" в городе Газа. Другой источник с места сообщил, что израильская авиация нанесла ракетные удары по двум базам палестинских боевиков в городах Рафах и Хан-Юнис на юге анклава.

Позднее палестинское агентство ВАФА сообщило, что артиллерия Израиля, расположенная неподалеку от пограничной полосы к востоку от города Газа, запустила по меньшей мере два снаряда в сторону военного объекта в районе эз-Зейтун на юге города. Объект, по которому ударила израильская армия, был разрушен, пострадавших нет.