Лукашенко заявил о попытках "приватизировать Победу" в России

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Брестской крепости выразил недовольство критикой в адрес Минска по поводу сложившихся традиций празднования Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В частности, Лукашенко подверг критике попытки "приватизировать" Победу, упомянув высказывающиеся в России мнения на этот счет. "Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен… Весь Советский Союз воевал", — отметил он.

Президент добавил, что Брестская крепость — общая святыня для многих народов. "Нам делить Победу — это лить воду на мельницу наших соперников и противников. Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту Победу завоевал в одиночку", — сказал глава государства.

"Победил советский народ! И приватизации быть не должно", — подчеркнул Лукашенко.

Празднование Победы

Говоря о проводимых в странах бывшего СССР различных акциях памяти, президент напомнил, что сам он в свое время выступил инициатором мероприятия "Беларусь помнит" как продолжения советской традиции шествия к памятнику с красным флагом и портретами погибших. После "националистического угара" начала 1990-х годов именно Лукашенко восстановил по просьбе ветеранов эту практику — шествия с портретами погибших, а также новой национальной символикой — красно-зелеными флагами и ленточками.

"Тогда еще и "Бессмертного полка" не было. Он появился позже. Так нам что сейчас, перечеркнуть нашу традицию, выбросить наши красно-зеленые ленточки и бежать за кем-то?" — отметил Лукашенко.

Отвечая на упрек о том, что у Белоруссии якобы есть свой день победы — 3 июля вместо 9 мая, Лукашенко отметил, что на День Победы в юбилейные даты принято проводить военные парады. В остальные годы парад проводится 3 июля — в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Эта же дата утверждена в качестве Дня Независимости Белоруссии.

Президент добавил, что всегда при проведении официальных мероприятий на 9 мая старается учитывать желание граждан иметь возможность увидеть трансляцию парада на Красной площади в Москве, чтобы время их проведения не совпадало.

"Так за что вы нас упрекаете — за то, что мы всей страной смотрим на Красной площади парад? Недоумки. Не знают ситуации или не интересуются", — отметил Лукашенко.

По его словам, все это делается нарочно "под предлогом приватизировать победу", и это недопустимо. "Я это говорю в этих стенах, где погибли все. Это объединяющая Победа", — заключил президент.

"Бессмертный полк" в Минске

В последние годы в белорусской столице 9 мая проходят одновременно две акции памяти — "Бессмертный полк", традиция проведения которого зародилась в России, а также республиканское мероприятие "Беларусь помнит". Их участники объединяются, чтобы почтить память героев войны, возложить цветы и венки к монументам Победы.

В 2018 году "Бессмертный полк" собрал в Минске сотни участников.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске.