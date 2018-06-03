Лукашенко заявил о попытках "приватизировать Победу" в России

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Брестской крепости выразил недовольство критикой в адрес Минска по поводу сложившихся традиций празднования Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Президент добавил, что Брестская крепость — общая святыня для многих народов. "Нам делить Победу — это лить воду на мельницу наших соперников и противников. Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту Победу завоевал в одиночку", — сказал глава государства.
"Победил советский народ! И приватизации быть не должно", — подчеркнул Лукашенко.
Празднование Победы
Говоря о проводимых в странах бывшего СССР различных акциях памяти, президент напомнил, что сам он в свое время выступил инициатором мероприятия "Беларусь помнит" как продолжения советской традиции шествия к памятнику с красным флагом и портретами погибших. После "националистического угара" начала 1990-х годов именно Лукашенко восстановил по просьбе ветеранов эту практику — шествия с портретами погибших, а также новой национальной символикой — красно-зелеными флагами и ленточками.
Отвечая на упрек о том, что у Белоруссии якобы есть свой день победы — 3 июля вместо 9 мая, Лукашенко отметил, что на День Победы в юбилейные даты принято проводить военные парады. В остальные годы парад проводится 3 июля — в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Эта же дата утверждена в качестве Дня Независимости Белоруссии.
Президент добавил, что всегда при проведении официальных мероприятий на 9 мая старается учитывать желание граждан иметь возможность увидеть трансляцию парада на Красной площади в Москве, чтобы время их проведения не совпадало.
"Так за что вы нас упрекаете — за то, что мы всей страной смотрим на Красной площади парад? Недоумки. Не знают ситуации или не интересуются", — отметил Лукашенко.
По его словам, все это делается нарочно "под предлогом приватизировать победу", и это недопустимо. "Я это говорю в этих стенах, где погибли все. Это объединяющая Победа", — заключил президент.
"Бессмертный полк" в Минске
В 2018 году "Бессмертный полк" собрал в Минске сотни участников.
Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске.