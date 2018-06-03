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В мире

Корреспондент РИА Новости заявила о попытке вербовки СБУ

Сюжет:
Вербовка СБУ журналистки РИА Новости (10)
13:1703.06.2018
16350
© РИА НовостиЗдание Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фотоЗдание Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) хотела завербовать журналиста РИА Новости Ирину Высокович, которая прибыла в украинский Херсон для освещения процесса по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
У Ирины Высокович украинское гражданство, а также постоянный вид на жительство в Литве, где она и работает.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Журналистка отметила, что первого июня на входе в зал заседаний суда к ней подошли неизвестные люди в штатском после того, как незнакомая корреспонденту женщина обвинила Высокович в работе на Первый балтийский телеканал, вещание которого запрещено на Украине.

Корреспондент добавила, что сотрудники СБУ вывели ее из здания суда, объяснив это "спасением от украинских патриотов", после чего отвезли в здание, в котором предположительно находится отделение ведомства.

Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Сначала меня вывели на улицу и под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение Службы. После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, завели в какой-то кабинет на третьем этаже", — рассказала журналистка.

Кроме того, по словам корреспондента, ни один из беседовавших с ней правоохранителей не представился, и лишь один предложил называть его Алексеем. Сотрудники СБУ давили на журналистку и вынудили подписать документ о сотрудничестве с СБУ, который, в частности, обязывает рассказывать о сотрудниках РИА Новости. Высокович подчеркивает, что иначе ее бы просто не отпустили.

Журналист Аркадий Бабченко в офисе телеканала ATR в Киеве, Украина. 31 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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"Было много вопросов про мою работу на Первом балтийском канале, с которым я давно не сотрудничаю. На вопрос, для кого я освещаю судебный процесс над Вышинским, я честно ответила, что сотрудничаю с РИА Новости. После этого один из мужчин заявил, что они готовы были бы меня отпустить, но их начальство "требует крови" и "раскрутки ситуации", поэтому надо подписать некоторые документы", — сказала журналистка.

Перед тем как отпустить корреспондента, сотрудники спецслужбы вынудили ее сказать на камеру, что она не имеет претензий к СБУ.

"Мне сказали, что псевдоним у меня будет Мила, меня отпустят, а потом свяжутся, иначе я останусь здесь надолго", — добавила она.
После этого Высокович отпустили в Литву, но из-за задержания, которое даже не было оформлено должным образом, журналистка не смогла выполнить редакционное задание и передать новости о суде над Вышинским.

Притеснение журналистов на Украине

В последнее время на Украине происходит нарушение прав журналистов и безнаказанное применение против них насилия. Только в 2017 году на Украине зафиксировали 293 случая нарушения свободы слова, включая 29 случаев нападения и избиения журналистов.

Фотография главного редактора сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского во время брифинга СБУ. 15 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Аресты, убийства, депортация. Почему быть журналистом на Украине опасно
Попытка СБУ завербовать корреспондента РИА Новости произошла на фоне инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве 30 мая. Мировое сообщество, а также ряд украинских политиков выразили недовольство из-за этой провокации.

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского арестовали 15 мая по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Сотрудники СБУ также провели обыски в квартирах сотрудников представительства РИА Новости на Украине. 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.

Свобода слова по-украински карикатура Виталий Подвицкий
© Виталий Подвицкий
Свобода слова по-украински
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вы безусловно правы, но
Карикатура отличная. Только флаг там должен быть не украинский)) а сами знаете какой.

А то у нас свобода сми действует только тогда, когда надо про Украину поговорить.
13:31
03.06.2018
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