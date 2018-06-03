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Воспользоваться ссорой. Как России извлечь выгоду из спора ЕС и США

08:0003.06.2018
(обновлено: 08:04 03.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. После того как США ввели пошлины на поставки стали и алюминия из Евросоюза, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости "прекратить очернение Москвы". Можно ли в этой ситуации добиться от ЕС уступок в энергетической сфере и по украинскому вопросу — в материале РИА Новости.

Обиженные Трампом

Флаги стран-участников ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЕС обсуждает ответ на санкции США после выхода из иранской сделки
Расхождения между Дональдом Трампом и ЕС усилились. Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном, ввел санкции против российской компании "Русал", что ударило по ряду крупных европейских производителей, и утвердил пошлины на импорт алюминия и стали. Для Европы это обернулось многомиллиардными убытками, и Брюссель не мог не отреагировать.

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

Трампу предлагали компромисс. На саммите в Софии страны ЕС выразили готовность увеличить закупки американских энергоресурсов в обмен на отказ от пошлин. Соглашались и на управляемый пересмотр ядерной сделки с ужесточением ограничений Ирана в разработке вооружений. Однако в Вашингтоне все это отвергли. И европейские лидеры обратились к Москве.

"Думаю, надо восстановить связи с Россией. Я совершенно не удовлетворен их нынешним состоянием. Мы не примем того, что Россия сделала в Крыму и на востоке Украины. Тем не менее мы должны иметь в виду, что вся совокупная территория Евросоюза — это 5,5 миллиона квадратных километров, а территория России — 70,5 миллиона квадратных километров", — сказал Жан-Клод Юнкер.

Получить от обиженных максимум

Стенд компании Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи. архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эксперт считает, что ЕС не будет вводить санкции против "Газпрома"
Как считает президент "Центра стратегических коммуникаций" Дмитрий Абзалов, России необходимо воспользоваться ситуацией и добиться уступок от ЕС. "Из этого необходимо выжать как можно больше. Только для примера: ЕС мог бы включить "Северный поток — 2" в список своих стратегических проектов. Это позволило бы вывести его из-под некоторых положений антимонопольного законодательства. Такой же статус не помешал бы и "Турецкому потоку", который уже рассчитывают протянуть до Болгарии. Сейчас прозвучит много доброжелательных высказываний о России. Однако для нас важно превратить слова в дела", — подчеркивает Абзалов.

© AFP 2018 / Stephane de Sakutin/PoolПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Stephane de Sakutin/Pool
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп

Окно возможностей, открывающееся для Москвы, продлится, по крайней мере, до поздней осени. Американские санкции по иранскому направлению реализуются несколькими пакетами, в августе и ноябре. Перед Новым годом состоятся промежуточные выборы в конгресс США. Смягчать давление на зарубежных партнеров в преддверии голосования Трамп вряд ли станет — для него это было бы проявлением слабости.

"Помимо прочего, европейские страны — основа "нормандского формата" переговоров по Украине. Антироссийские санкции, введенные ЕС, жестко увязаны с подвижками в этом направлении. Если Германия и Франция захотят активнее сотрудничать с Москвой и используют свое влияние на Украине, то может получиться так, что основание для санкций исчезнет", — отмечает Абзалов.

Неустойчивая разрядка

Госдума РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
России не нужно ужесточать ответные санкции против ЕС, заявил депутат
Готовность европейцев к разрядке подтвердили визиты Макрона и Меркель к Владимиру Путину. Оба европейских лидера старались обходить острые углы на переговорах. Не желая затрагивать темы отравления Скрипалей в Солсбери и предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, президент Франции лишь указал на "недостаточное взаимопонимание" по этому поводу.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи

Готовность к сближению с Москвой продемонстрировала и Ангела Меркель. Президент России и канцлер ФРГ сошлись на важности для обеих стран трубопровода "Северный поток — 2". Однако Дмитрий Абзалов предупреждает: нельзя позволять европейцам использовать Россию в их интересах. "Кремлю невыгодно, чтобы все свелось к усилению позиций ЕС в переговорах с США. Необходимы ощутимые уступки со стороны Европы", — говорит он.

В разговоре с РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов выразил осторожный оптимизм в связи с таким развитием событий. "Разрядка между Россией и ЕС возможна. Есть обстоятельства, подталкивающие к этому обе стороны. Сам факт визитов Макрона и Меркель весьма позитивен: ведь довольно долго лидеры Франции и Германии не приезжали в Россию. Международная повестка диктует сближение: по вопросам об иранской ядерной сделке и о переносе посольства США в Иерусалим Москва и государства ЕС солидарны. Кроме того, в Евросоюзе начинается новый политический цикл, поскольку завершился период выборов. В такие моменты всегда  возникает желание сделать что-то по-другому, новые идеи получают шанс", — объясняет политолог.

По его мнению, России следует особенно пристально следить за тем, как страны ЕС реагируют на выход США из иранской сделки. "Это важный прецедент. Логично предположить: как ЕС в конечном счете поступит с Тегераном, в том же ключе он будет действовать и на российском направлении", — заключает  Кортунов.

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