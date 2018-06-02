Израиль нанес ракетные удары по базам палестинских боевиков

ГАЗА, 3 июн — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли ракетные удары по двум базам палестинских боевиков в городах Рафах и Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщил РИА Новости источник с места событий.

"ВВС Израиля нанесли два ракетных удара по двум базам палестинских боевиков в городах Рафах и Хан-Юнис на южной части анклава", — сказал собеседник агентства.

Палестинские СМИ также сообщили, что одна база в городе Газа принадлежит вооруженному крылу ХАМАС бригаде "Кассам", её атаковал беспилотник. Вторая из атакованных баз принадлежит военизированному крылу "Исламского джихада" бригаде "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима").

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что израильская ПВО перехватила ракету, запущенную из палестинского сектора Газа по Израилю, еще одна ракета разорвалась на территории анклава.

Позднее палестинское агентство ВАФА сообщило, что артиллерия Израиля, расположенная неподалеку от пограничной полосы к востоку от города Газа, запустила по меньшей мере два артиллерийских снаряда в сторону военного объекта в районе эз-Зейтун на юге города. Объект, по которому ударила израильская армия, был разрушен, пострадавших нет.