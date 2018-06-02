В торговом центре в Ереване произошла поножовщина

ЕРЕВАН, 2 июн — РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате поножовщины, произошедшей в субботу вечером в крупнейшем ювелирном торговом центре Еревана "Мир золота", сообщили в пресс-службе полиции Армении.

"Второго июня со станции "скорой помощи" сообщили об обнаружении на территории торгового центра "Мир золота" тела мужчины лет сорока. Через пять минут поступила информация о госпитализации оттуда же 33-летнего мужчины с колото-резаными ранами", — говорится в сообщении, размещенном на странице полиции в соцсети Facebook

Выехавшая на место оперативная группа выяснила, что, по предварительным данным, ранения, в том числе смертельные, нанес неизвестный во время ссоры.

"Личность подозреваемого удалось установить. Принимаются меры по его обнаружению. Обстоятельства инцидента уточняются, ведется следствие", — отметили в полиции.