В торговом центре в Ереване произошла поножовщина

ЕРЕВАН, 2 июн — РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате поножовщины, произошедшей в субботу вечером в крупнейшем ювелирном торговом центре Еревана "Мир золота", сообщили в пресс-службе полиции Армении.Facebook.
Выехавшая на место оперативная группа выяснила, что, по предварительным данным, ранения, в том числе смертельные, нанес неизвестный во время ссоры.
"Личность подозреваемого удалось установить. Принимаются меры по его обнаружению. Обстоятельства инцидента уточняются, ведется следствие", — отметили в полиции.