В Македонии выступили против изменений в конституции для договора с Грецией

БЕЛГРАД, 2 июн – РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ выступает против внесения изменений в конституцию страны ради договора с Грецией о переименовании бывшей югославской республики, заявил на массовой акции протеста в субботу лидер партии Христиан Мицкоски.

Акция протеста под слоганом "Македония победит" началась около 20.00 (21.00) перед зданием правительства в центре Скопье. В столицу в течение дня съезжались автобусы с участниками митинга из всех городов страны, полиция перекрыла для автомобилей улицы в центре Скопье в районе центрального бульвара Илинден. По оценкам местных СМИ в акции участвуют от 30 до 50 тысяч человек.

Во главе протестующих выступил председатель ВМРО-ДПМНЕ. Он потребовал отставки правительства во главе с Социал-демократическим союзом Македонии (СДСМ) премьера Зорана Заева и проведения досрочных парламентских выборов вместе с президентскими. От имени оппозиции Мицкоски подчеркнул, что конституция страны не должна быть изменена ради договора с Грецией о переименовании.

"ВМРО-ДПМНЕ не поддержит изменения в конституции для изменения конституционного названия страны. Есть четкий ответ. История рассудит, кто был прав, ведь название нашей партии есть и будет Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство", — заявил глава движения на митинге.

Президент Македонии Георге Иванов в минувший четверг также выступил против повсеместного употребления нового названия страны, которое будет принято в переговорах с Грецией, так как для этого придется изменять македонскую конституцию.

Спор о названии между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "бывшая югославская республика Македония". В связи со стремлением Североатлантического альянса уже в июле принять в свои ряды Скопье переговоры активизировались в последние месяцы.