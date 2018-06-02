Премьер Венгрии поддержал протест оппозиции Македонии

БЕЛГРАД, 2 июн — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан поддержал акцию протеста крупнейшей оппозиционной партии Македонии ВМРО-ДПМНЕ, в субботу обратившись к митингующим в Скопье по видеосвязи.

Акция протеста под слоганом "Македония победит" началась около 20.00 (21.00 мск) перед зданием правительства в центре Скопье. В столицу в течение дня съезжались автобусы с участниками митинга из всех городов страны. Председатель ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски потребовал отставки правительства во главе с лидером Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зораном Заевым и проведения досрочных парламентских выборов вместе с президентскими.

"У лидеров ВМРО-ДПМНЕ есть храбрость, мудрость и сила, чтобы защитить македонцев, венгров и европейцев. Мы никогда не должны этого забывать. Мы встаем на вашу сторону и поддерживаем ВМРО-ДПМНЕ — лидеров, которые заботятся о своей стране, имеют опыт и не поддаются давлению внешних сил", — цитирует портал Фокус видеовыступление Орбана.

Официальный Будапешт и Скопье активно сотрудничали за время десятилетнего руководства Македонией правоцентристской ВМРО-ДПМНЕ, которое прекратилось после парламентских выборов 2016 года. В частности, Венгрия поставляла македонским властям колючую проволоку и оборудование для защиты госграницы от нелегальных мигрантов на их пути в страны ЕС.

Ранее оппозиционная партия заявила, что правящий СДСМ за год своего руководства республикой не выполнил ни одного обещания о росте доходов населения и развития инфраструктуры страны. По мнению оппонентов правительства, Македонией управляют "любительски", государственными интересами "разбрасываются в угоду криминалу и коррупции", при этом госдолг возрос до 5 миллиардов евро.