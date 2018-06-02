Премьер Венгрии поддержал протест оппозиции Македонии

БЕЛГРАД, 2 июн — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан поддержал акцию протеста крупнейшей оппозиционной партии Македонии ВМРО-ДПМНЕ, в субботу обратившись к митингующим в Скопье по видеосвязи.
"У лидеров ВМРО-ДПМНЕ есть храбрость, мудрость и сила, чтобы защитить македонцев, венгров и европейцев. Мы никогда не должны этого забывать. Мы встаем на вашу сторону и поддерживаем ВМРО-ДПМНЕ — лидеров, которые заботятся о своей стране, имеют опыт и не поддаются давлению внешних сил", — цитирует портал Фокус видеовыступление Орбана.
Ранее оппозиционная партия заявила, что правящий СДСМ за год своего руководства республикой не выполнил ни одного обещания о росте доходов населения и развития инфраструктуры страны. По мнению оппонентов правительства, Македонией управляют "любительски", государственными интересами "разбрасываются в угоду криминалу и коррупции", при этом госдолг возрос до 5 миллиардов евро.