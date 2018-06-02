Оппозиция Македонии проводит массовый протест против правительства

БЕЛГРАД, 2 июн – РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ проводит в субботу массовый протест против политики правительства премьер-министра и лидера правящего Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорана Заева.

Начало акции протеста под слоганом "Македония победит" было назначено на 20.00 (21.00) перед зданием правительства в центре Скопье. В столицу в течение дня съезжались автобусы с участниками митинга из всех городов страны, полиция перекрыла для автомобилей улицы в центре Скопье в районе центрального бульвара Илинден.

Во главе протестующих выступает председатель ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски. По мнению оппонентов правительства, Македонией управляют "любительски", а государственными интересами "разбрасываются в угоду криминалу и коррупции".

"Один год прошел с тех пор, как СДСМ пришел к власти — и не выполнены обещания о средней зарплате в 500 евро, доходах в 100 тысяч денаров (около 1,6 тысячи евро) для врачей, возвращении НДС к 15%, социальной помощи гражданам в 12 тысяч денаров (около 195 евро), бесплатном лечении, 600 километрах международной автомагистрали и 550 километрах магистральных трасс. Все что обещал СДСМ – большая ложь", — перечисляет свои претензии ВМРО-ДПМНЕ.

Оппозиционная партия также упрекнула правительство в росте госдолга, который за прошедший год достиг 5 миллиардов евро. Лично Заева ВМРО-ДПМНЕ обвинила в участии с братом в бизнесе по выращиванию медицинской конопли, приобретении за бесценок крупных предприятий и выдаче государственных подрядов связанным с ним фирмам.