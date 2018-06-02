Трамп призвал Минюст "сместить фокус" с России на демократов

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Минюст к завершению не имеющего под собой основания расследования о его связях с Россией и предположил, что вместо этого ведомству стоит задаться вопросом о необходимости другого расследования — об утечках его переписки в СМИ.

"Не было никакого сговора с Россией (кроме как у демократов). Когда-нибудь эта очень дорогая и бессмысленная охота на ведьм закончится? Это так плохо для нашей страны. Есть ли у минюста спецпрокурор по утечке моих писем к адвокатам лживых СМИ? Может, стоит вместо этого поискать коррупцию у демократов"?— написал Трамп в своём Twitter

Ранее агент, который следил за представителями кампании Трампа по заданию спецслужб, заявил HuffPost на правах конфиденциальности, что некоторые документы из переписки Трампа с его адвокатом Майком Коэном отсутствуют в материалах дела по "вмешательству РФ" в американские выборы.

Газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что осведомителем был экс-сотрудник администрации, который известен в Вашингтоне и ранее также передавал информацию ЦРУ. По просьбе ФБР он встречался с членами штаба Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем, чтобы выяснить, сотрудничали ли они с Россией. Издание утверждало, что информатор — "американский гражданин, преподающий в Британии".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. В Кремле подобные обвинения назвали "абсолютно голословными".