Трамп призвал Минюст "сместить фокус" с России на демократов

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Минюст к завершению не имеющего под собой основания расследования о его связях с Россией и предположил, что вместо этого ведомству стоит задаться вопросом о необходимости другого расследования — об утечках его переписки в СМИ.
Ранее агент, который следил за представителями кампании Трампа по заданию спецслужб, заявил HuffPost на правах конфиденциальности, что некоторые документы из переписки Трампа с его адвокатом Майком Коэном отсутствуют в материалах дела по "вмешательству РФ" в американские выборы.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. В Кремле подобные обвинения назвали "абсолютно голословными".