В Нигерии вооруженные люди напали на деревню, 15 человек погибли

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Группа вооруженных людей напала на жителей деревни в северо-западном штате Нигерии Замфара, погибли 15 человек, сообщает агентство NAN со ссылкой на сотрудника по связям с общественностью полиции штата Мухаммада Шеху.
"Получив сообщения об атаке, полиция направилась в деревню и обнаружила 15 тел", — приводит агентство слова Шеху. Он добавил, что в районе разместили усиленную охрану.
Полиция начала расследование произошедшего.
Ранее сообщалось, что с начала года в этом штате были зарегистрированы более 10 подобных атак, несмотря на многолетние попытки властей стабилизировать ситуацию.