Израиль начал расследование гибели палестинки при столкновениях в Газе

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. 14 мая 2018 года

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. 14 мая 2018 года

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля проведет расследование обстоятельств гибели палестинки, которая скончалась в пятницу в ходе столкновений на границе с сектором Газа, сообщает газета "Гаарец".

Ранее сообщалось, что молодая жительница Палестины скончалась от ран, полученных в ходе столкновений жителей сектора Газа с израильской армией в пятницу.

"В тех случаях, когда утверждается, что мирный житель погиб от огня Армии обороны, соответствующие круги командования проводят основательное расследование, осуществляются проверки при помощи следственного механизма генерального штаба. И так будет сделано в этом случае. Выводы передаются в военную прокуратуру", — цитирует газета заявление военных.

Выступления в секторе Газа продолжают "Великий марш возвращения", который палестинцы начали 30 марта и теперь обещают вести до снятия блокады с анклава. Всего, по подсчетам палестинских медиков, с начала "марша возвращения" погибли 119 жителей анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии.