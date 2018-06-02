Израиль начал расследование гибели палестинки при столкновениях в Газе

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля проведет расследование обстоятельств гибели палестинки, которая скончалась в пятницу в ходе столкновений на границе с сектором Газа, сообщает газета "Гаарец".
"В тех случаях, когда утверждается, что мирный житель погиб от огня Армии обороны, соответствующие круги командования проводят основательное расследование, осуществляются проверки при помощи следственного механизма генерального штаба. И так будет сделано в этом случае. Выводы передаются в военную прокуратуру", — цитирует газета заявление военных.
Выступления в секторе Газа продолжают "Великий марш возвращения", который палестинцы начали 30 марта и теперь обещают вести до снятия блокады с анклава. Всего, по подсчетам палестинских медиков, с начала "марша возвращения" погибли 119 жителей анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии.