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СБУ пыталась завербовать журналистку РИА Новости

Сюжет:
Задержание Кирилла Вышинского (219)
19:0702.06.2018
(обновлено: 19:47 02.06.2018)
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© Fotolia / dmitrydesignerЗдание СБУ в Киеве. Архивное фотоЗдание СБУ в Киеве. Архивное фото
© Fotolia / dmitrydesigner

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины пыталась завербовать корреспондента РИА Новости в Литве Ирину Высокович, прибывшую в украинский Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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© РИА Новости
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Как рассказала Высокович, неизвестные в штатском подошли к ней 1 июня на входе в зал заседаний суда после того, как одна из женщин, которую она не знает, стала обвинять ее в работе на Первый балтийский телеканал, вещание которого, как и многих других СМИ, Киев запретил.

"Сначала меня вывели на улицу и под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение Службы. После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, завели в какой-то кабинет на третьем этаже", — рассказывает Ирина, имеющая украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве.

Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Из трех беседовавших с журналисткой сотрудников никто полностью не представился. Лишь один предложил называть его Алексеем.

"Было много вопросов про мою работу на Первом балтийском канале, с которым я давно не сотрудничаю. На вопрос, для кого я освещаю судебный процесс над Вышинским, я честно ответила, что сотрудничаю с РИА Новости. После этого один из мужчин заявил, что они готовы были бы меня отпустить, но их начальство "требует крови" и "раскрутки ситуации", поэтому надо подписать некоторые документы", — говорит Ирина.

На вопрос, давили ли на нее, журналистка сказала, что "да, давили, но в мягкой форме, тихо и спокойно говорили, что могу остаться здесь, но если честно расскажу, что их интересовало, то отправлюсь домой. А что рассказать? Я была очень напугана и не понимала, за что… Мои репортажи на Первом балтийском канале в большей части касались социальной жизни, культуры, а в Херсон приехала сделать новость о заседании суда, о чем я и говорила им", — рассказала Ирина.

Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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После нескольких часов такой беседы, которая не была оформлена протоколом, журналистку вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости. "Мне сказали, что псевдоним у меня будет Мила, меня отпустят, а потом свяжутся, иначе я останусь здесь надолго. Перед тем как отпустить, меня вынудили сказать на камеру, что я не имею претензий к СБУ", — рассказала Ирина.

Высокович отпустили, она смогла вернуться в Литву, однако из-за задержания, которое даже не было оформлено должным образом, не смогла выполнить редакционное задание и передать новости о суде над Вышинским.

СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие

Арест Вышинского

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР.

Фотография главного редактора сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского во время брифинга СБУ. 15 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной.

В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Обеспокоенность задержанием Вышинского выразили в ОБСЕ и Совете Европы.

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Война с инакомыслием, или Как на Украине преследуют журналистов
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