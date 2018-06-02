СБУ пыталась завербовать журналистку РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины пыталась завербовать корреспондента РИА Новости в Литве Ирину Высокович, прибывшую в украинский Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Сначала меня вывели на улицу и под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение Службы. После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, завели в какой-то кабинет на третьем этаже", — рассказывает Ирина, имеющая украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве.
"Было много вопросов про мою работу на Первом балтийском канале, с которым я давно не сотрудничаю. На вопрос, для кого я освещаю судебный процесс над Вышинским, я честно ответила, что сотрудничаю с РИА Новости. После этого один из мужчин заявил, что они готовы были бы меня отпустить, но их начальство "требует крови" и "раскрутки ситуации", поэтому надо подписать некоторые документы", — говорит Ирина.
На вопрос, давили ли на нее, журналистка сказала, что "да, давили, но в мягкой форме, тихо и спокойно говорили, что могу остаться здесь, но если честно расскажу, что их интересовало, то отправлюсь домой. А что рассказать? Я была очень напугана и не понимала, за что… Мои репортажи на Первом балтийском канале в большей части касались социальной жизни, культуры, а в Херсон приехала сделать новость о заседании суда, о чем я и говорила им", — рассказала Ирина.
Высокович отпустили, она смогла вернуться в Литву, однако из-за задержания, которое даже не было оформлено должным образом, не смогла выполнить редакционное задание и передать новости о суде над Вышинским.
Арест Вышинского
Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной.
В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Обеспокоенность задержанием Вышинского выразили в ОБСЕ и Совете Европы.