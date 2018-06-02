В Донбассе в результате боевых действий пострадали трое силовиков

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости. Украинские военные заявили, что ситуация в Донбассе контролируемая, в результате боевых действий пострадали трое силовиков.

"В течение текущих суток, 2 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении … Во время боевых действий в течение текущих суток трое военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются", — говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил Украины в Facebook.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.