"Ходил с мишенью на лбу": Бабченко рассказал подробности о спецоперации СБУ

Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018

Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018

МОСКВА,2 июн — РИА Новости. Журналист Аркадий Бабченко рассказал в фейсбуке о том, как жил и что чувствовал накануне своего "убийства" и "воскрешения".

Во вторник украинские власти сообщили о гибели Бабченко. По версии следствия, его застрелили на лестничной клетке в подъезде своего дома. Позже стало известно, что журналист жив, а его "гибель" была частью спецоперации СБУ.

По словам Бабченко, он знал о готовившемся на него покушении заранее и чувствовал себя полностью опустошенным.

"Тебя с семьей сажают в тонированный минивэн, везут на одну конспиративную квартиру, потом перевозят на вторую, на третью, корвалол и валерьянка уже не берут", — написал он.

Журналист также рассказал, что во время спецоперации жил с задернутыми шторами и старался не подходить к окнам.

(Вы – Прим. ред) не представляете через какой ад мне пришлось протащить своих близких, и не дай бог вам это представить и пережить", — отметил он.

Международное журналистское сообщество осудило инсценировку убийства Бабченко. В организации "Репортеров без границ" назвали ее "жалким трюком". Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также раскритиковал действия украинских властей. В российском МИД отмечают, что подобный шаг окончательно подорвал доверие к украинским источникам информации.