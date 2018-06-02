Климкин призвал глав МИД "по всему миру" надавить на Россию

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что отправил коллегам по всему миру письма с просьбой оказать давление на Москву, чтобы добиться освобождения осужденных в России украинцев.
К твиту Климкин прикрепил фотографию письма на английском языке.
О ком хлопочет Климкин
Владимир Балух, приговоренный к трем с половиной годам лишения свободы за незаконное хранение оружия, объявлял голодовку в СИЗО, так как считает обвинения необоснованными. Это дело взял под контроль Совет по правам человека при президенте России, и в конце апреля, как сообщал глава СПЧ Михаил Федотов, Балух прекратил голодовку.
Ранее в украинском МИД заявляли, что рассматривают вариант обмена Сенцова на арестованного на Украине главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. В Кремле сообщили, что подобные инициативы к ним не поступали, и напомнили, что Сенцов отбывает наказание по очень серьезному обвинению.