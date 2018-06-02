В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента

ТБИЛИСИ, 2 июн — РИА Новости. Акция протеста в связи с нашумевшим делом об убийстве зимой подростков возобновилась в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
На проспекте Руставели, где расположено здание парламента, на это раз не ограничено движение транспорта. Из-за дождя пока на акции только пара сотен митингующих, тогда как в последние дни участников было несколько тысяч.
Со своего поста уже ушел главный прокурор #Грузии. Но протестующие требуют отставки всего правительства страны. #Georgia #Protests pic.twitter.com/c0EYYGboWd— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) May 31, 2018