Третий за неделю депутат покинул фракцию бывшей правящей партии Армении

ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Армянский депутат Арман Саакян сообщил в субботу, что покидает парламентскую фракцию бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА).

Во вторник о выходе из фракции РПА заявили двое ее членов — Ширак Торосян и Артур Геворкян. До ухода трех депутатов партии принадлежали 58 мандатов в 105-местном парламенте. Республиканцы могут потерять большинство, если фракцию покинут еще трое парламентариев.

"Сообщаю, что по собственному желанию выхожу из фракции РПА и отныне как депутат сконцентрируюсь главным образом на проблемах города Гюмри и экономическом развитии Армении. Готов активно содействовать направленным на развитие инициативам моих друзей как в действующей власти, так и оппозиции. Собираюсь быть более активным, указывая на существующие и потенциальные вызовы нашей экономике", — написал Саакян на своей странице в соцсети Facebook.

Саакян – крупный армянский предприниматель, соучредитель и глава ряда компаний, президент гюмрийского футбольного клуба "Ширак".

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Никола Пашиняна. После этого РПА, сохранившая большинство в парламенте, объявила себя оппозиционной силой.