Саудовская Аравия пригрозила Катару войной в случае покупки С-400‍

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо, в котором заявил о готовности Эр-Рияда начать военную операцию против Катара, если тот закупит российские зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает французская газета Monde.

О возможности покупки у России систем противоракетной обороны ранее говорил посол Катара в Москве Фахд аль-Аттыйя.

В письме саудовского короля выражается глубокая обеспокоенность в связи с переговорами, которые идут между Дохой и Москвой. Он полагает, что С-400 на территории Катара будут влиять на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии, и отмечает, что возникает риск эскалации.

В такой ситуации "королевство было бы готово принять все необходимые меры для ликвидации этой системы обороны, включая военные действия", пишет монарх. По информации издания, он попросил Макрона предотвратить продажу С-400 и сохранить стабильность в регионе.

При этом Эр-Рияд в прошлом году и сам договорился с Москвой о поставках С-400.

"Катар должен заплатить"

Это не первый случай, когда Эр-Рияд выдвигает требования в адрес Дохи. В конце апреля министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что Катар должен отправить войска в Сирию, если не хочет лишиться американской военной поддержки.

"Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории", — сказал дипломат.

Он также выразил мнение, что потеря американской поддержки приведет к скорой смене режима в Катаре.

Власти самого Катара выступают за свержение президента Сирии Башара Асада. Как отметил эмир Тамим бен Хамад Аль Тани, его позиция по Сирии совпадает со взглядами американского президента Дональда Трампа. По его словам, необходимо противодействовать "атакам" Асада.

При этом катарские власти отмечали, что не намерены вводить войска в Сирию.

Превратить в остров

В июне прошлого года Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и прекратив с ним всякое сообщение. Кроме того, они установили экономическую блокаду. Попытки Кувейта примирить соседей по региону не увенчались успехом.

Конфликт простирается вплоть до того, что саудовские власти задумали превратить эмират в остров.

Как писала газета Sabq, для этого Саудовский инвестиционный союз планирует вырыть канал на границе с Катаром.

По данным издания, девять компаний, входящих в союз, будут рыть канал вдоль всей границы. Как ожидается, работы займут всего год. Пока что союз ждет официального разрешения властей.

Ширина канала составит 200 метров, глубина — 15-20 метров, а длина — 60 километров, он сможет принимать все виды морских судов. Саудовская Аравия рассчитывает, что новый морской путь свяжет портовый город Сальва и район Хур аль-Адид, расположенные по краям сухопутной границы с Катаром.

По расчетам, на проект потребуется 2,8 миллиарда саудовских риалов (около 43 миллиардов рублей).

На новых берегах королевства планируется построить курорты с частными пляжами и пять главных отелей, а также новые порты и открыть две круизные компании для организации морских прогулок в другие страны Персидского залива. Также в регионе введут зону свободной торговли.

Отмечается, что канал будет принадлежать только Саудовской Аравии, так как он расположится в километре от официальной линии границы с Катаром. А участок суши на самой границе будет служить защитной военной зоной.

"Признать ошибки"

Впрочем, не все из организаторов блокады Катара столь радикальны. По мнению первого вице-спикера нижней палаты парламента Бахрейна Али аль-Аради, для урегулирования отношений с соседями по региону Катар должен признать свои ошибки.

"По нашей традиции, если младший брат или сын ошибся, он должен извиниться перед старшим братом. Но маленькое государство Катар не считает нужным извиняться, потому что сейчас там право принимать решения не принадлежит тем, кто просит прощения за ошибки. Политический режим в Катаре и его руководство хотело, чтобы у него было отличное от других место в регионе, оно претендовало на более значимую роль для Катара и исполняло повестку других стран", — сказал аль-Аради в интервью РИА Новости.

Он отметил, что у арабских стран нет конфликта с катарским народом, с которым их связывают "замечательные семейные отношения".

"В конце концов, мы знаем, что они вернутся в лоно стран Залива, но в следующий раз, когда они вернутся, должны быть выдвинуты ясные условия в этой связи", — добавил он.