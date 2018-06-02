Инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению на Донбасс, заявили в ЛНР

МОСКВА,2 июн — РИА Новости. Инструкторы НАТО готовят украинские вооруженные силы к наступлению на Донбасс, сообщает "Луганскинформцентр".

По словам задержанного военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Якова Веремейчика, в конце 2017 года украинские бойцы проводили тренировки на Яворовском полигоне во Львовской области.

"Там нас обучали представители НАТО: американцы, канадцы, поляки. Нас там учили больше штурму городов, домов, то есть больше учили наступлению", — рассказал он.

В апреле Министерство госбезопасности (МГБ) ЛНР сообщило, что инструкторы из стран альянса готовят диверсионную группу силовиков к наступлению на Донбасс. Ведомство получило список с информацией об участниках боевой группы НАТО. По информации МГБ, она состояла из граждан Норвегии, Дании, Канады и Латвии.