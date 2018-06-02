Турецкие военные продвинулись вглубь северного Ирака на 26 километров

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Войска Турции продвинулись вглубь иракской территории на 26 километров, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.

"Наши солдаты продвинулись в северном Ираке на 26-27 километров. До Кандиля осталось немного, мы эту предательскую структуру не оставим", — цитирует Сойлу агентство.

На севере Ирака в районе Кандиль находится база запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.