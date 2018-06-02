В Лондоне велосипедист попытался зарезать водителя задевшей его машины

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Лондоне велосипедист с огромным ножом атаковал автомобиль, задевший его при выезде с парковки. Инцидент попал на видеорегистратор проезжающей мимо машины. Ролик опубликовало издание Daily Mail.

На видео видно, как автомобиль марки Volkswagen Polo резко "подрезает" велосипедиста, которому приходится повернуть резко повтор вправо. Потом машина останавливается, а велосипедист достает нож и пытается с его помощью разбить стекло и пробраться внутрь. Он также пытается открыть заднюю дверь, но она оказалась заблокирована.

Ему удается разбить стекло на водительской двери, после чего водитель выскакивает через другую дверь и убегает. Все это происходит на глазах у очевидцев примерно в пять часов вечера.

Как сообщила полиция, в результате этого инцидента никто не пострадал и никто не был арестован. Нападавшего сейчас разыскивают. Знал ли он водителя Volkswagen Polo лично, не сообщается.