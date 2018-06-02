Сильный дождь затопил Рустави

ТБИЛИСИ, 2 июн – РИА Новости. Один из крупнейших грузинских городов Рустави, в 30 километрах от Тбилиси, затоплен из-за сильного дождя, сообщает в субботу Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.

Сильный дождь затопил центральные улицы, первые этажи и подвалы, несколько автомобилей застряли на дорогах из-за мощного потока воды.

Сильный дождь, который длился около получаса, стал причиной наводнения в центре города Рустави близ столицы Грузииhttps://t.co/p2MxrnV878 https://t.co/p2MxrnV878 — Sputnik Georgia (@SputnikGeorgia) 2 июня 2018 г.

"В Рустави были мобилизованы дополнительные силы из Тбилиси, чтобы максимально в короткие сроки завершить работы по откачке воды, которая затопила улицы города. На месте также работают 80 пожарных-спасателей и подключена спасательная техника", — заявили в агентстве журналистам.

По данным ведомства, очистительные работы ведутся уже несколько часов.

Грузинские СМИ сообщают, что в результате проливного дождя на склоне горы в Рустави произошел камнепад. Таким образом, водосточные каналы оказались частично перекрыты, что и стало причиной наводнения.