МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Польские плантаторы не смогут собрать весь урожай клубники из-за нехватки работников с Украины, сообщает Польское радио.

После ужесточения правил въезда в Польшу украинцам приходится подолгу ждать получения визы, отмечает президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Андрей Гайовничек. Из-за нехватки рабочей силы около 40% урожая может остаться в поле.

"Работники с Украины очень долго ждут визы, а по биометрическим паспортам их в Польшу не впускают, так как по правилам Таможенной службы по таким паспортам могут въезжать только туристы", — заявил он.

По сообщениям плантаторов, сбор вишни и малины также находится под угрозой. Гайовничек от лица польских производителей обратился к таможенным службам с просьбой пересмотреть правила въезда для работников с Украины.

Отношения Украины и Польши обострились в конце февраля после введения Варшавой уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов и членов украинских организаций во время Второй мировой войны. В Киеве назвали этот закон неприемлемым.