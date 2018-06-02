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В мире

"Ночной кошмар НАТО": СМИ оценили закупку Турцией российских С-400

16:5402.06.2018
(обновлено: 17:06 02.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 Триумф. Архивное фотоКомплекс ПВО С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Закупка Анкарой российских ракетных систем С-400 и отказ США поставлять истребители-бомбардировщики F-35 и закупка Анкарой российских ракетных систем может обернуться ночным кошмаром для НАТО, пишет Business Insider. Кроме того, желание получить российские С-400 вызвало напряженность и между другими странами.

"Кошмарный сценарий"

Многофункциональный истребитель Су-57. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эксперт назвал желание Турции купить российские Су-57 сигналом для США
Как отмечает Business Insider, благодаря согласию Турции купить С-400 Москва может получить возможность влезть в оборонную систему НАТО. Это и будет "ночным кошмаром для альянса", уверен автор.

Он описывает С-400 как одну из самых продвинутых платформ противоракетной обороны, предназначенную в том числе для нанесения ударов по американским самолетам, полагающимся на стелс-технологии.

Что касается решения американского сената об F-35, то вместо них Анкара может начать закупать российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Это представляет серьезную угрозу для НАТО и самолетов альянса, говорится в статье.

Ракетный комплекс С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В Турции раскритиковали претензии США из-за закупок российских С-400
Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула в беседе с Business Insider отметил, что страны альянса "не хотят внедрять российские системы в свою противовоздушную оборону". В то, что Турция отдаст предпочтение Су-57, он не верит. По его словам, это приобретение не имеет смысла, так как эти самолеты несовместимы с системами НАТО.

Дептула негативно отзывается о новом российском самолете, однако в BI отмечают, что, как показали фото Су-57, сделанные на параде Победы в Москве, этот истребитель — прямой конкурент американских F-22 и F-35.

"Так что, если Турция закупит Су-57, это будет представлять собой кошмарный сценарий для безопасности НАТО по военным и дипломатическим причинам", — резюмирует автор.

Спор Анкары и Вашингтона

В декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будет обслуживать турецкий персонал. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в части развития производства С-400 в Турции.

ЗРК С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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В НАТО испугались поставок С-400 в Турцию, пишут СМИ
США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию американских F-35. 

В Анкаре в ответ заявили, что в таком случае купят истребители у других стран.

"Самолеты F-35 должны быть поставлены в Турцию, как и намечено. Но в случае проблем Турция не останется без альтернативы. Может купить и у России, и у какой-либо страны НАТО. Договор по F-35 есть, и если одна сторона из него выйдет, то необходимые шаги будут предприняты", — сказал министр иностранных дел Мевлют Чавушолгу в интервью телеканалу A Haber.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, комментируя эту информацию, заявил, что подобный сценарий вполне реалистичен, хотя, по его словам, пока это "лишь сигнал, подаваемый через турецкие СМИ, чтобы США не перегибали палку".

Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Все тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
"Анонсируя такую возможность, Турция показывает США, что шантаж не пройдет", — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, со своей стороны, призвал США выполнять обязательства по соглашению на поставку F-35.

"Мы говорим, что США наш стратегический партнер. Но стратегический партнер не должен предлагать нам стучаться в другие двери", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Турецкий лидер добавил, что обсуждал этот вопрос c американским президентом, также его рассматривали и делегации на переговорах.

"Если мы стратегические партнеры, то США не должны допускать в этом вопросе каких-либо юридических ошибок", — заключил Эрдоган.

Саудовская Аравия грозит войной

Вопрос о поставках российских зенитных комплексов стал камнем преткновения в отношениях не только США и Турции, но и Саудовской Аравии и Катара.

Солдаты Сирийской армии.Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer
"Должны заплатить": Саудовская Аравия призвала Катар ввести войска в Сирию
Так, французская газета Monde сообщила, что король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд написал президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо, в котором заявил, что Саудовская Аравия готова начать против Катара военную операцию, если тот приобретет комплексы С-400.

Король полагает, что появление российских ЗРК на территории Катара повлияет на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии, а вместе с тем возрастет риск эскалации.

"Королевство было бы готово принять все необходимые меры для ликвидации этой системы обороны, включая военные действия", — говорится в письме.

По информации издания, король попросил Макрона предотвратить продажу Катару С-400, чтобы сохранить стабильность в регионе.

При этом Эр-Рияд в прошлом году и сам договорился с Москвой о поставках этих комплексов. По словам саудовского посла Раида Бен Халида Кримли, переговоры идут успешно, но дата их окончания пока неизвестна.

Катар же активизировал переговоры c Россией на фоне продолжающегося кризиса в отношениях с соседями — Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ, которые в июне прошлого года обвинили Доху в поддержке терроризма, разорвали дипотношения и установили экономическую блокаду.

Осторожно Триумф
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Осторожно, "Триумф"!
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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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technomic
Ну что ж, надо воспользоваться ажиотажным спросом на нашС-400: изготовить достаточное количество и продать её всем, кто хочет, а после этого спокойно перейти к производству С-500.
17:53
02.06.2018
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Asti4
Нужно С-400 продавать, а то и дарить-всем желающим. Дабы исключить возможность некоторых" мировых" и "местечковых" сверхдержав безнаказанно бомбить мирное население стран, как сопредельных, так и расположенных за тысячи километров от "места прописки бомбящих". Лётчиков всегда с неохотой брали и берут в плен, и не зря.
17:51
02.06.2018
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lokslee2013
Неужели турецкий президент первым въехалв вопрос о том, что с америкосами дело иметь себе дороже выйдет,и что с Россией лучше дружить и сотрудничать.Как никак,а Россия рядом и в случае чего поможет быстрее,чем заокеанские "друзья".
17:44
02.06.2018
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al.sm0458
Мы им установки, а они наших туристов в отели без воды заселяют.
17:40
02.06.2018
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Крошка Боб
ОЧередной шантаж со стороны Турции.
17:28
02.06.2018
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man9999
"..может обернуться ночным комаром для НАТО, пишет Business Insider..."
Дальше можно не читать, ночной комар...это страшно))
17:13
02.06.2018
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