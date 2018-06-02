Полиция заявила о высоком уровне террористической угрозы в Британии

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава контртеррористического командования полиции Лондона Дин Хэйдон считает, что в Великобритании сохраняется "очень высокий" уровень террористической угрозы.Sky News, приуроченному к годовщине теракта на Лондонском мосту, Хэйдон рассказал, что за последний год полиция и служба безопасности Британии предотвращали "примерно один теракт" каждый месяц.
"Текущий уровень угрозы в Великобритании все еще очень высок, он сохраняется с 2014 года… Он повышался до критического дважды, после терактов в Манчестере и на станции Parsons Green (в Лондоне). Но в настоящий момент мы находимся на очень высоком уровне, то есть теракт весьма вероятен", — рассказал Хэйдон.
Глава контртеррористического командования полиции Лондона призвал граждан проявлять бдительность, подчеркнув, что британские правоохранительные органы "все время ведут очень сложную работу по предотвращению террористических атак".
Вечером 3 июня 2017 года автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту в самом центре британской столицы, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали с ножами на людей на близлежащем рынке Боро. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.
Взрыв на станции Parsons Green на западе Лондона прогремел в утренний час пик 15 сентября 2017 года. В результате взрыва пострадали 30 человек. Самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный инцидент стал пятым по счету терактом в Британии в 2017 году.