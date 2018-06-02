В Словакии выпустили сувенирную банкноту с орфографической ошибкой

ПРАГА, 2 июн – РИА Новости. Сувенирная банкнота номиналом 0 евро с орфографической ошибкой поступила в субботу в продажу в Словакии, сообщило республиканское радио.
"Специально за этой банкнотой на выставку коллекционеров в Братиславе пришло в субботу множество людей, полагая, что из-за допущенной орфографической ошибки стоимость банкноты в будущем лишь дополнительно возрастет. Тираж банкноты неизвестен", — говорится в сообщении.
На сувенирной банкноте изображен возвышающийся над Дунаем исторический Братиславский град, где когда-то короновали венгерских королей.
Концепция выпуска сувенирных евробанкнот берет начало во Франции, где их впервые выпустили в 2015 году. Позднее такие банкноты выпускали в Германии, Австрии, Испании и ряде других стран. Главной идеей подобных акций является поддержка туризма и пропаганда известных европейских культурных и исторических памятников.