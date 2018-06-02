В Словакии выпустили сувенирную банкноту с орфографической ошибкой

ПРАГА, 2 июн – РИА Новости. Сувенирная банкнота номиналом 0 евро с орфографической ошибкой поступила в субботу в продажу в Словакии, сообщило республиканское радио.

В надписи Bratislavský hrad (Братиславский град) пропущена вторая буква s, и она выглядит как Bratislavký hrad.

"Специально за этой банкнотой на выставку коллекционеров в Братиславе пришло в субботу множество людей, полагая, что из-за допущенной орфографической ошибки стоимость банкноты в будущем лишь дополнительно возрастет. Тираж банкноты неизвестен", — говорится в сообщении.

На сувенирной банкноте изображен возвышающийся над Дунаем исторический Братиславский град, где когда-то короновали венгерских королей.

Восьмого мая в Словакии была выпущена ко Дню Победы над нацизмом сувенирная банкнота номиналом 0 евро с изображением памятника Словацкого национального восстания и чехословацкого танка довоенного производства LT-38, ее тираж составил 5 тысяч экземпляров. Банкнота продавалась в городе Банска-Бистрица в течение всего одного дня. Более половины тиража было заранее резервировано коллекционерами из многих стран.

Концепция выпуска сувенирных евробанкнот берет начало во Франции, где их впервые выпустили в 2015 году. Позднее такие банкноты выпускали в Германии, Австрии, Испании и ряде других стран. Главной идеей подобных акций является поддержка туризма и пропаганда известных европейских культурных и исторических памятников.