Число погибших из-за урагана "Альберто" на Кубе увеличилось до семи

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Число погибших в результате обрушившегося на Кубу шторма "Альберто" увеличилось до семи человек, двое числятся пропавшими, передает агентство Prensa Latina со ссылкой на Национальный штаб гражданской обороны Республики Куба.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Местные СМИ сообщают, что по данным кубинских властей, всего из-за стихии были эвакуированы более 20 тысяч человек в провинциях Санкти-Спиритус, Сьенфуэгос и Вилья-Клара. Почти 44 тысячи домов остались без подачи электричества, нарушена телефонная связь.