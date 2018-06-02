В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Докучаевска

ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевску, сообщили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: Новотроицкое (под контролем Киева — ред.) — Докучаевск — произведено 20 выстрелов из БМП; Николаевка (под контролем Киева — ред.) — Докучаевск — выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.