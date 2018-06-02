Выжившая в трагедии 1996 года на Эвересте погибла, упав с лестницы

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Одна из двух выживших в неудачной экспедиции на Эверест, альпинистка и лыжный инструктор Шарлотта Фойс погибла у себя дома в возрасте 61 года, сообщает Daily Mail.

Женщину обнаружила подруга, гостившая в ее доме в Колорадо. Фойс лежала у подножия лестницы без признаков жизни.

По последним данным, правоохранительные органы не рассматривают криминальную версию случившегося, скорее всего бывшая альпинистка упала сама.

В мае 1996 году во время неудачного спуска во время бурана с Эвереста погибли восемь членов коммерческой экспедиции "Горное безумие". В живых остались только Фокс и еще одна альпинистка, датчанка Лене Гаммельгард.

Трагические события стали основой для книги "В разряженном воздухе" и фильма "Эверест".