Киев уходит от прямого диалога по обмену пленными, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Представители Киева на переговорах в Минске уходят от прямого диалога с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками в вопросе обмена удерживаемых в связи с конфликтам в Донбассе лиц, заявила журналистам руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

"Мы видим риторику, которая идет в разрез с Минскими соглашениями. Украинская сторона в лице госпожи Геращенко (представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко — Ред.) и других ее уполномоченных представителей уходит от прямого диалога с представителями республик", — сказала Кобцева.

По ее словам, Киев пытается перенести переговорный процесс на диалог с РФ, хотя Россия не является стороной конфликта и выступает как гарант выполнения Минских соглашений.

"Украинская сторона взяла на себя обязательства по выполнению Минских соглашений, и в рамках текста Минских соглашений везде написано, что договоренности по реализации Минских соглашений должны достигаться с представителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей", — напомнила она.

Кобцева уточнила, что представителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей являются представители ЛНР и ДНР.