Пашинян назначил однопартийца своим пресс-секретарем

ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил своим пресс-секретарем однопартийца Армана Егояна, сообщили в пресс-службе правительства.

"Назначить Армана Егояна пресс-секретарем премьер-министра Армении", — говорится в решении Пашиняна, размещенном на сайте кабмина.

Егояну 34 года, он учился на юридическом и историческом факультетах Ереванского госуниверситета, Центрально-Европейском университете в Будапеште. В Европейском колледже в Варшаве получил степень магистра европоведения. Работал в министерстве культуры Армении, Институте археологии и этнографии Национальной академии наук.

С 2008 года присоединился к молодежной инициативе "Сейчас", которая проводила акции протеста против властей. Является членом возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор".

Также помощником премьера назначен Наири Саркисян, а заместителем руководителя аппарата главы правительства – Саркис Ханданян.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА, сохранившая большинство в парламенте, объявила себя оппозиционной силой.