Падение неопознанного светящегося объекта в Китае попало на видео

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. На юго-западе Китая в провинции Юньнань с неба упал неопознанный объект, сообщает агентство "Синьхуа".

Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China's #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0 — People's Daily,China (@PDChina) 2 июня 2018 г.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети. На кадрах видно, как ночное небо внезапно подсвечивается, а затем светящийся шар с большой скоростью падает вниз.

Опрошенные изданием эксперты затруднились определить его происхождение. Они допускают, что это мог быть метеорит или болид, однако короткий ролик не позволяет это утверждать наверняка.

Светящийся шар летел по небу около двух секунд. По словам очевидца, объект издавал довольно громкий звук. "Ночное небо было освещено как днем",— рассказал он.