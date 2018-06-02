В ОБСЕ назвали продуктивной дискуссию по миротворцам ООН для Донбасса

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг считает продуктивной дискуссию, которая началась в сентября 2017 года после того, как Россия выдвинула предложение о введении в Донбасс миссии, которая защищала бы наблюдателей СММ.

С 2017 года идут дискуссии по вводу в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент РФ заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

"Задачи такой миссии еще предстоит проработать. Весьма сложно сейчас давать оценки, пока задачи такой миссии ООН не будут ясны. Однако я верю, что дискуссия, которая началась в начале сентября 2017 года, когда Российская Федерация выдвинула предложение о миссии, которая защищала бы СММ, продуктивная", — сказал Хуг.

По его словам, это обсуждение показало миру и обществу, что все еще есть конфликт, с которым необходимо разобраться.

Комментируя российское предложение, Хуг отметил, что основной риск для сотрудников СММ представляет попадание под перекрестный огонь, либо срабатывание мин и неразорвавшихся снарядов.

"Единственная потеря нашей миссии — это гибель в прошлом году человека от срабатывания, вероятно, противотанковой мины — не от того, что кто-то угрожал ему, а от взрыва, судя по всему, противотанковой мины. Именно стороны должны устранить эти риски. Именно здесь сейчас требуется больше действий", — подчеркнул он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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