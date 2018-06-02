СММ ОБСЕ встречала "людей с оружием" из Европы в Донбассе

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ встречали в Донбассе вооруженных людей, которые утверждали, что они граждане европейских государств, России и соседних с Украиной стран, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
Он подчеркнул, что "не оперирует" домыслами.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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