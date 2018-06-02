СММ ОБСЕ встречала "людей с оружием" из Европы в Донбассе

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ встречали в Донбассе вооруженных людей, которые утверждали, что они граждане европейских государств, России и соседних с Украиной стран, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Мы не орган следствия, и мы не управление по сбору разведывательных данных. Если мы отправляемся в патрулирование и видим мужчину или женщину в одежде со знаками различия США, РФ или Швейцарии, это не означает, что человек, который носит эту куртку, действительно из этой страны, ведь, как вам известно, купить такую одежду можно где угодно", — сказал Хуг.

Он подчеркнул, что "не оперирует" домыслами.

"Я всего лишь говорю, что мы видели знаки различия различных стран, говорили с вооруженными людьми (преимущественно мужчинами), которые заявляли, что они граждане других государств. Например, Российской Федерации или стран Европы, из соседних с Украиной стран. Мы не можем проверить эти заявления", — добавил он, отвечая на вопрос, приходилось ли наблюдателям СММ в ходе своей деятельности на востоке Украины встречать представителей европейских государств, США, третьих стран с оружием в руках на территории конфликта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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