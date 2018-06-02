Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым российским

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал, почему Белград пока не может признать Крым частью России. По его словам, это означало бы поддержку независимости Косово. При этом Вучич напомнил, что Белград не поддержал санкции Запада против Москвы, введенные из-за вхождения Крыма в состав России.

Об этом сербский президент говорил в интервью французскому изданию Monde

"Мы не признали Крым частью России. Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косово. Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?" — сказал Вучич.

Он добавил, что в 2014 году Белград не поддержал санкции против Москвы, хотя и четко заявляет о своих европейских амбициях, и заметил, что если бы Сербия тогда уже была частью Евросоюза, то ей бы пришлось исполнить все обязательства по единой внешней политике. В связи с этим Вучич выразил надежду, что через пять-шесть лет отношения с Россией полностью изменятся.

По его мнению, евроинтеграция Белграда и хорошие отношения с Москвой не противоречат друг другу.

"Нет никаких противоречий. Французский президент сказал то же самое, что Россия — дружественная страна. С нашей стороны мы хотим укрепить традиционные связи с Россией, наше торговое сотрудничество. С военной точки зрения мы придерживаемся нейтралитета. Но, естественно, мы находимся на европейском пути. Я об этом заявляю и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве, и Владимир Путин никогда ничего не говорил против наших европейских амбиций", — заключил президент.

Сербия может положиться на Путина

О том, что Сербия никогда не забудет о дружбе с Россией и не присоединится к европейским санкциям, Вучич уже говорил в майском интервью изданию Rheinische Post.

Тогда он добавил, что его страна может положиться на российского президента Владимир Путина, так как он не раз оказывал помощь в сложной ситуации.

"Я хорошо его знаю и очень уважаю. Он очень интеллигентный человек. И я знаю, что Сербия может на него положиться. Три раза я действительно очень нуждался в его помощи, и три раза смог немедленно связаться с ним по телефону", — заявил Вучич.

При этом он добавил, что ни разу не слышал от Путина возражений относительно желания Сербии вступить в Евросоюз.

"Вступление в НАТО, конечно, было бы проблемой для России, но такой вопрос не ставится, так как Сербия хочет оставаться нейтральной в военном плане", — заметил Вучич.

Визит в Москву

Недавно президент Сербии побывал в Москве. В День Победы он присутствовал на параде на Красной площади, возложил венок к Могиле Неизвестного солдата, а затем принял участие в шествии "Бессмертного полка".

Днем ранее президент России принял сербского коллегу в Кремле.

"В этом году мы отмечаем 180-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами. У нас растет товарооборот. В прошлом году он вырос на 23%", — сказал он, открывая встречу.

Вучич, со своей стороны, поздравил Путина с победой на выборах, пожелал ему успехов в работе и поблагодарил "за исключительно теплый прием".

При этом он еще раз заверил, что Сербия будет сохранять независимость и не собирается становиться членом НАТО.

"Сербия будет сохранять свою независимость, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет и Сербия не собирается становиться членом НАТО, как и любого другого военного союза", — заявил Вучич.

Кроме того, сербский лидер выразил благодарность от имени граждан своей страны за поддержку сербского народа в трудных жизненных ситуациях.

"Как вы знаете, в международных отношениях ничто не длится короче, чем благодарность, и я хотел бы вас еще раз поблагодарить за то, что вы сделали в 2015 году, когда вы буквально спасли сербский народ, который являлся и является самым пострадавшим народом на протяжении последнего столетия от клейма геноцида, когда вы поставили вето на британскую резолюцию ООН, и я хотел бы вас заверить в том, что то, что вы сделали, сербский народ никогда не забудет. Вы много раз защищали территориальную целостность и суверенитет Сербии", — заявил Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия всегда остается надежным партнером России. "И в моменты, которые были нелегкие для России, Сербия никогда не шла против интересов на вашей стороне", — сказал он.

В июле 2015 года Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, признающей геноцидом события в Сребренице в 1995 году.