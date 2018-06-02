РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым российским

14:4802.06.2018
9642130
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 декабря 2017Президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал, почему Белград пока не может признать Крым частью России. По его словам, это означало бы поддержку независимости Косово. При этом Вучич напомнил, что Белград не поддержал санкции Запада против Москвы, введенные из-за вхождения Крыма в состав России.

Памятник архитектуры Ласточкино гнездо в Ялтинском районе Крыма. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Eвропейские политики де-факто признают полуостров российским
Об этом сербский президент говорил в интервью французскому изданию Monde.

"Мы не признали Крым частью России. Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косово. Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?" — сказал Вучич.

Он добавил, что в 2014 году Белград не поддержал санкции против Москвы, хотя и четко заявляет о своих европейских амбициях, и заметил, что если бы Сербия тогда уже была частью Евросоюза, то ей бы пришлось исполнить все обязательства по единой внешней политике. В связи с этим Вучич выразил надежду, что через пять-шесть лет отношения с Россией полностью изменятся.

Сильвио Берлускони в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Берлускони назвал Крым самой красивой частью России
По его мнению, евроинтеграция Белграда и хорошие отношения с Москвой не противоречат друг другу.

"Нет никаких противоречий. Французский президент сказал то же самое, что Россия — дружественная страна. С нашей стороны мы хотим укрепить традиционные связи с Россией, наше торговое сотрудничество. С военной точки зрения мы придерживаемся нейтралитета. Но, естественно, мы находимся на европейском пути. Я об этом заявляю и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве, и Владимир Путин никогда ничего не говорил против наших европейских амбиций", — заключил президент.

Сербия может положиться на Путина

О том, что Сербия никогда не забудет о дружбе с Россией и не присоединится к европейским санкциям, Вучич уже говорил в майском интервью изданию Rheinische Post.

Вид на Белград, Сербия
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Сербия не будет участвовать в кампании против России из-за "дела Скрипаля"
Тогда он добавил, что его страна может положиться на российского президента Владимир Путина, так как он не раз оказывал помощь в сложной ситуации.

"Я хорошо его знаю и очень уважаю. Он очень интеллигентный человек. И я знаю, что Сербия может на него положиться. Три раза я действительно очень нуждался в его помощи, и три раза смог немедленно связаться с ним по телефону", — заявил Вучич.

При этом он добавил, что ни разу не слышал от Путина возражений относительно желания Сербии вступить в Евросоюз.

"Вступление в НАТО, конечно, было бы проблемой для России, но такой вопрос не ставится, так как Сербия хочет оставаться нейтральной в военном плане", — заметил Вучич. 

Визит в Москву

Недавно президент Сербии побывал в Москве. В День Победы он присутствовал на параде на Красной площади, возложил венок к Могиле Неизвестного солдата, а затем принял участие в шествии "Бессмертного полка".

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Глава МИД: Сербии невыгодно следовать политике Запада в отношении России
Днем ранее президент России принял сербского коллегу в Кремле. 

"В этом году мы отмечаем 180-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами. У нас растет товарооборот. В прошлом году он вырос на 23%", — сказал он, открывая встречу.

Вучич, со своей стороны, поздравил Путина с победой на выборах, пожелал ему успехов в работе и поблагодарил "за исключительно теплый прием".

При этом он еще раз заверил, что Сербия будет сохранять независимость и не собирается становиться членом НАТО.

"Сербия будет сохранять свою независимость, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет и Сербия не собирается становиться членом НАТО, как и любого другого военного союза", — заявил Вучич.

Кроме того, сербский лидер выразил благодарность от имени граждан своей страны за поддержку сербского народа в трудных жизненных ситуациях.

Помощник Госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл и президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции в Белграде, Сербия. 14 марта 2018
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
"План Митчелла". Кто хочет поссорить Сербию с Россией
"Как вы знаете, в международных отношениях ничто не длится короче, чем благодарность, и я хотел бы вас еще раз поблагодарить за то, что вы сделали в 2015 году, когда вы буквально спасли сербский народ, который являлся и является самым пострадавшим народом на протяжении последнего столетия от клейма геноцида, когда вы поставили вето на британскую резолюцию ООН, и я хотел бы вас заверить в том, что то, что вы сделали, сербский народ никогда не забудет. Вы много раз защищали территориальную целостность и суверенитет Сербии", — заявил Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия всегда остается надежным партнером России. "И в моменты, которые были нелегкие для России, Сербия никогда не шла против интересов на вашей стороне", — сказал он.

В июле 2015 года Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, признающей геноцидом события в Сребренице в 1995 году.

Комментировать
В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
yuriy.l.07
"это означало бы поддержку независимости Косово."

Вполне понятное и разумное, не вызывающее претензий, объяснение. Александру Вучичу респект.
15:33
02.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Mike Christmas
србия. мы с вами высегда и всюду
15:29
02.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена