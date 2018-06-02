ПАРИЖ, 2 июн — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо, в котором сообщает, что Эр-Рияд будет готов начать военную операцию против Катара, если тот приобретет российские зенитные ракетные системы С-400. Об этом сообщает французская газета Monde.

О возможности покупки у России систем противоракетной обороны ранее говорил посол Катара в Москве Фахд аль-Аттыйя.

Саудовский король в письме в Елисейский дворец выразил глубокую обеспокоенность в связи с переговорами, которые идут между Дохой и Москвой. Он полагает, что С-400 на территории Катара будут влиять на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии, и отмечает, что возникает риск эскалации.

В такой ситуации "королевство было бы готово принять все необходимые меры для ликвидации этой системы обороны, включая военные действия", пишет монарх. По информации издания, он попросил Макрона предотвратить продажу С-400 и сохранить стабильность в регионе.

Во французском МИД отказались комментировать ситуацию, не было комментариев и от властей Саудовской Аравии, отмечает газета.

При этом Эр-Рияд в прошлом году и сам договорился с Москвой о поставках С-400. По словам саудовского посла Раида Бен Халида Кримли, переговоры идут успешно, но дата их окончания пока неизвестна.

Катар же активизировал переговоры c Россией на фоне продолжающегося кризиса в отношениях с соседями — Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ, которые в июне прошлого года обвинили Доху в поддержке терроризма, разорвали дипотношения и установили экономическую блокаду.