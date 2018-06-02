На Украине заявили о девяти обстрелах в Донбассе в субботу

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости. Министерство обороны Украины зафиксировало девять обстрелов в Донбассе с начала суток, двое силовиков ранены.

"Начиная с полуночи и до 11.00 (совпадает с мск) уже зафиксировано девять прицельных вражеских обстрелов… Сегодня утром в результате боевых действий на донецком направлении от огня вражеских снайперов получили ранения два наших защитника", — сообщается на сайте ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.