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BI: закупка Турцией российских оружейных систем — ночной кошмар НАТО

14:0902.06.2018
(обновлено: 14:18 02.06.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРакетный комплекс С-400 во время подготовки боевой техники к участию в военном параде. Архивное фотоРакетный комплекс С-400 во время подготовки боевой техники к участию в военном параде. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Стремление американского сената отказаться от поставок в Турцию истребителей-бомбардировщиков F-35 может обернуться ночным кошмаром для НАТО, поскольку Анкара в этом случае будет закупать военную технику у России, пишет Business Insider.

Многофункциональный истребитель Су-57. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Турция может закупить российские истребители, если не получит F-35 от США

"Турция уже согласилась купить российские ракетные системы С-400. Благодаря этому Москва может получить возможность "влезть" в оборонную систему НАТО, что будет ночным кошмаром для альянса", — пишет автор.

Он описывает С-400 как "одну из самых продвинутых платформ противоракетной обороны", предназначенную в том числе для нанесения ударов по американским самолетам, полагающимся на стелс-технологии.

Что касается решения сената об F-35, то вместо них Анкара может начать закупать российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Это представляет серьезную угрозу для НАТО и самолетов альянса, говорится в статье.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула в беседе с Business Insider отметил, что страны альянса "не хотят внедрять российские системы в свою противовоздушную оборону". В то, что Турция отдаст предпочтение Су-57, он не верит. По его словам, это приобретение не имеет смысла, так как эти самолеты несовместимы с системами НАТО.

Дептула негативно отзывается о новом российском самолете, однако в BI отмечают, что, как показали фото Су-57, сделанные на параде Победы в Москве, этот истребитель является прямым конкурентом американских F-22 и F-35.

"Так что, если Турция закупит Су-57, это будет представлять собой кошмарный сценарий для безопасности НАТО по военным и дипломатическим причинам", — резюмирует автор.

ЗРК С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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В НАТО испугались поставок С-400 в Турцию, пишут СМИ

Несколько дней назад сенат принял свою версию законопроекта об оборонной политике, предусматривающий в том числе отказ от продажи Турции F-35. С точки зрения одного из сенаторов, опасно передавать эти самолеты стране, купившей российскую систему, цель которой — сбивать такие самолеты.

Сегодня лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США выполнять свои обязательства по соглашению на поставку F-35 и не предлагать Турции "стучаться в другие двери".

Ранее Анкара подписала с Москвой соглашение о покупке двух комплексов С-400. США и НАТО неоднократно выражали недовольство этими договоренностями.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
© РИА Новости, Инфографика
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Характеристики С-400 "Триумф"

 

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