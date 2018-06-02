Силовики и ополчение нарушают договоренность о разведении сил, заявил Хуг

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Украинские военные и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР все еще не отвели большое количество тяжелого вооружения из тех зон, где оно не должно находиться согласно договоренностям, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Факты состоят в том, что стороны хранят тяжелое вооружения по обе стороны от линии соприкосновения в районах, откуда, согласно договоренностям, оно должно быть отведено. Много оружия", — сказал Хуг.

По его словам, противоборствующие стороны продолжают находиться в непосредственной близости друг от друга, и продолжают нарушать режим прекращения огня. "Пока не удастся прекратить эти нарушения или хотя бы улучшить эту ситуацию, насилие, о котором мы сообщаем в течение последних четырех лет, вероятно, будет продолжаться", — отметил Хуг.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о 10 погибших и 25 раненных среди гражданского населения в Донбассе в мае. Всего в этом году СММ зафиксировала 28 погибших и 86 раненых среди мирных жителей, в том числе 2 погибших и 10 раненых из числа детей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00.

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