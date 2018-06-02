Силовики развернули госпиталь возле линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (20)

ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Украинские силовики развернули полевой госпиталь в районе населенного пункта Горское у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"Несмотря на относительное затишье, ВСУ продолжают проводить подготовительные мероприятия к возможному обострению конфликта. В районе населенного пункта Горское развернут полевой военный госпиталь ВСУ", — заявил Марочко.

По данным Народной милиции ЛНР, на территорию госпиталя доставлено медицинское оборудование и санитарная техника.